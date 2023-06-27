Descontinuado
SH90/50
El modelo SH90 fue reemplazado por el modelo SH91
En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelvas a disfrutar un rendimiento pleno. Compatible con la afeitadora Serie 9000.
Producto discontinuado
Compra SH91 en su lugar
Los cabezales de repuesto SH90 son compatibles con las afeitadoras serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 y SW6700.
Las cuchillas de precisión patentadas V-Track colocan cuidadosamente cada vello en el mejor ángulo de corte, incluso si está pegado a la piel o si tienen distintas longitudes. De este modo, te permite realizar un corte un 30% más al ras en menos pasadas para que tu piel quede en excelentes condiciones.
Afeita al ras gracias a la doble cuchilla Super Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta cada vello mientras la segunda lo corta cómodamente bajo el nivel de la piel para brindar resultados realmente suaves.
3.1
de 5
32
Opiniones
DGOM
27/06/2023
España
Comprador verificado
Perfecto
Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2022-06-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2022-06-27
Jordi de Terrassa
22/10/2021
España
Comprador verificado
El producto cumple perfectamente con su función
Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2019-10-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2019-10-22
Ferpas
12/08/2021
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara
Ventajas
Buen apurado sin dañar la piel
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2019-08-12
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Fecha de uso 2019-08-12