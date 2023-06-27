Descontinuado
SH90/60
Cuchillas de precisión V-Track PRO
Se adapta a S9000 (S9xxx)
Se adapta a la afeit. Star Wars SW97xx
Se adapta a la afeit. Star Wars SW67xx
Los cabezales de repuesto SH90 son compatibles con las afeitadoras serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 y SW6700.
Consigue un afeitado al ras perfecto. Las cuchillas de precisión V-Track PRO colocan con suavidad todos los vellos en la posición de corte perfecta para barbas desde 1 a 3 días, incluso si están pegados a la piel o si tienen distintas longitudes de vello. Proporciona un corte un 30% más al ras* en menos pasadas, por lo que deja la piel en excelentes condiciones.
Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.
3.1
de 5
32
Opiniones
DGOM
27/06/2023
España
Comprador verificado
Perfecto
Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Jordi de Terrassa
22/10/2021
España
Comprador verificado
El producto cumple perfectamente con su función
Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Ferpas
12/08/2021
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara
Ventajas
Buen apurado sin dañar la piel
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Comparado con el modelo anterior de Philips