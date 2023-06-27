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Descontinuado

Shaver series 9000Cabezales de afeitado

SH90/60

3.1
| (32) Opiniones
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En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelvas a disfrutar un rendimiento pleno. Compatible con la afeitadora Serie 9000.
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Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

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  • Cuchillas de precisión V-Track PRO

  • Se adapta a S9000 (S9xxx)

  • Se adapta a la afeit. Star Wars SW97xx

  • Se adapta a la afeit. Star Wars SW67xx

Cabezales de repuesto para la afeitadora serie 9000

Cabezales de repuesto para la afeitadora serie 9000

Los cabezales de repuesto SH90 son compatibles con las afeitadoras serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 y SW6700.

Nuestro mejor sistema de afeitado para barbas de 1 a 3 días

Nuestro mejor sistema de afeitado para barbas de 1 a 3 días

Consigue un afeitado al ras perfecto. Las cuchillas de precisión V-Track PRO colocan con suavidad todos los vellos en la posición de corte perfecta para barbas desde 1 a 3 días, incluso si están pegados a la piel o si tienen distintas longitudes de vello. Proporciona un corte un 30% más al ras* en menos pasadas, por lo que deja la piel en excelentes condiciones.

Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos

Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos

Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.1

de 5

32

Opiniones

27/06/2023

España

España

Comprador verificado

Perfecto

Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

22/10/2021

España

España

Comprador verificado

El producto cumple perfectamente con su función

Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

12/08/2021

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara

Ventajas

Buen apurado sin dañar la piel

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

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  1. Comparado con el modelo anterior de Philips