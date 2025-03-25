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SHE1350BL Earbud headphones

SHE1350BL/00

4

| (1) Resumen

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Las rejillas de vent. Bass Beat permiten circular el aire para un mejor sonido

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un mejor sonido con graves profundos.

El controlador de altavoz de 14.8 mm optimiza la comodidad de uso

El controlador de altavoz de 14.8 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones, con el tamaño ideal para disfrutar del sonido al máximo.

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Opiniones

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4.0

de 5

1

Resumen

5
3
2
1

25/03/2025

Chile

Chile

Que vuelvan estos audífonos porfis

Son muy buenos , pero ya no están en chile 😞, ojalá y lo vuelvan a vender

Esta reseña se realizó para SHE1350BL Earbud headphones

Fecha de uso 2023-03-24

Esta reseña se realizó para SHE1350BL Earbud headphones

Fecha de uso 2023-03-24

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