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Descontinuado

Audífonos estéreo

SHP1900/00

4

| (30) Opiniones | 93% ha recomendado este producto

Livianos y cómodos

Audífonos todo tamaño con diseño liviano para escuchar de manera más cómoda

Ver todos los beneficios

Para música, PC y TV

Livianos y cómodos

  • Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm

  • Supraurales

  • Soporte de sujeción liviano

Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves

El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips garantizan adaptación y máxima comodidad, previenen las pérdidas de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas tienen una forma especial que se adapta perfectamente al contorno de la oreja.

Soporte de sujeción liviano para más comodidad y mayor duración del producto

Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos

El cable de 2 m te permite guardar el reproductor en el bolso

La longitud del cable es ideal para una mayor libertad de movimientos y te permite decidir dónde guardar tu aparato de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

30

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

1

15/08/2017

México

México

excelente producto

el producto supero mis espectativas, lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Stereo Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Stereo Headphones

07/05/2017

México

México

Mejores que unos bose y económicos

Son los mejores perfecta calidad diseño y precio LOS RECOMIENDO

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Audífonos estéreo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Audífonos estéreo

13/06/2015

España

España

Excelente

Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

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