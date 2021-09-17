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Descontinuado

Audífonos para TV

SHP2500/00

3.5
| (10) Opiniones | 80% ha recomendado este producto
Audífonos estéreo para TV
Audífonos grandes con reflector acústico que ofrece un óptimo rendimiento de graves para que vivas el mejor entretenimiento con tu TV y sistema Hi-Fi.
Ver todos los beneficios

Para televisión

Audífonos estéreo para TV

  • Control de volumen en el cable

  • Supraurales

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares de tamaño completo de estos audífonos Philips no solo cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, sino que además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves

El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips garantizan adaptación y máxima comodidad, previenen las pérdidas de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas tienen una forma especial que se adapta perfectamente al contorno de la oreja.

El largo ideal para ver televisión a distancia

Cable extra largo de 6 m para conectar los audífonos al televisor o a cualquier equipo de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

10

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

2

17/09/2021

España

España

RECOMENDABLE

Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

26/07/2019

España

España

Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal

Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

Sí, recomiendo este producto

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15/01/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

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