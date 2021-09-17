Descontinuado
Control de volumen en el cable
Supraurales
Los auriculares de tamaño completo de estos audífonos Philips no solo cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, sino que además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips garantizan adaptación y máxima comodidad, previenen las pérdidas de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas tienen una forma especial que se adapta perfectamente al contorno de la oreja.
Cable extra largo de 6 m para conectar los audífonos al televisor o a cualquier equipo de audio.
3.5
de 5
10
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
TXESMI
17/09/2021
España
RECOMENDABLE
Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
Sí, recomiendo este producto
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Javier100
26/07/2019
España
Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal
Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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piqueras
15/01/2011
España
Sí, recomiendo este producto
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