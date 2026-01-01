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Audífonos estéreo

SHP5401/00

Para usar fuera y dentro del hogar

Audífonos estéreo livianos y potentes. Te ofrecen comodidad, un sonido súper potente y puedes usarlos tanto dentro como fuera de tu casa

Ver todos los beneficios

Para usar fuera y dentro del hogar

  • Para uso en interiores y exteriores

El cable unilateral evita enredos y ofrece mayor comodidad

El cable se conecta en un solo extremo, lo que reduce considerablemente el riesgo de enredos y simplifica el guardado.

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares de tamaño completo de estos audífonos Philips no solo cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, sino que además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Almohadillas de sujeción ultra suaves para máxima comodidad

Las almohadillas de sujeción ultra suaves están envueltas en una tela que hace juego con las almohadillas para los oídos, y permiten un perfecto ajuste en la parte superior de la cabeza, sin ejercer presión.

Especificaciones técnicas

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