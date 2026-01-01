Descontinuado
SHP5401/00
Para usar fuera y dentro del hogar
Audífonos estéreo livianos y potentes. Te ofrecen comodidad, un sonido súper potente y puedes usarlos tanto dentro como fuera de tu casa
Para uso en interiores y exteriores
El cable se conecta en un solo extremo, lo que reduce considerablemente el riesgo de enredos y simplifica el guardado.
Los auriculares de tamaño completo de estos audífonos Philips no solo cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, sino que además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
Las almohadillas de sujeción ultra suaves están envueltas en una tela que hace juego con las almohadillas para los oídos, y permiten un perfecto ajuste en la parte superior de la cabeza, sin ejercer presión.
Opiniones