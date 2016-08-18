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Descontinuado

ActionFitAudífonos deportivos intrauditivos

SHQ1000/10

1

| (1) Resumen

Ideal para hacer deportes

Estos audífonos han sido diseñados especialmente para los deportistas y ofrecen materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.

Ver todos los beneficios

Ajuste regulable

Ideal para hacer deportes

  • ActionFit

  • Naranja y blanco

Antisudor

Antisudor

Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor

Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos

Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos

Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a los oídos sin añadirles presión, además de bloquear el ruido no deseado.

Sonido estéreo con graves potentes: más energía para tus ejercicios

El sonido preciso mejora tu experiencia deportiva y te da más energía para hacer ejercicios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 5

1

Resumen

5
4
3
2

18/08/2016

Colombia

Colombia

Mala calidad

Dos veces compré estos audífonos por internet. Ambos se quebraron por la parte gris. Inclusive sacándolos de la caja

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1000 Audífonos deportivos intrauditivos

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1000 Audífonos deportivos intrauditivos

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