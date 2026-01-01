Descontinuado
SHQ3007/28
Resistentes al sudor y lavables
Estos audífonos fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.
El sonido preciso mejora tu experiencia deportiva y te da más energía para hacer ejercicios
El clip te permite sujetar el cable con firmeza
Ganchos para la oreja regulables para un mejor ajuste. Diseñado para hacer deportes
Opiniones