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Descontinuado

Audífonos deportivos con banda para el cuello

SHQ4007/28

Resistentes al sudor y lavables

Estos audífonos fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.

Ver todos los beneficios

Con control remoto y micrófono para iPhone

Resistentes al sudor y lavables

Lavable

Lavable

Fabricados con materiales resistentes al agua para una fácil limpieza

Banda para el cuello liviana y flexible

Banda para el cuello flexible con un ajuste perfecto. Diseñada para hacer deportes

Micrófono y control de música

El micrófono y el controlador superelegantes te permiten hablar, escuchar y controlar tu iPod/iPhone/iPad de forma remota.

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Opiniones

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