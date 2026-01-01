STE1010/70
Depósito de agua desmontable de 1,8 L
Diseño compacto
2 ajustes de vapor
32 g/min de vapor continuo
Elimina hasta un 99,9 % de bacterias*
El voluminoso depósito de agua de 1,8 L se puede desmontar para una recarga sencilla a fin de asegurar largas sesiones de vaporización sin interrupciones.
El motor de vapor produce 32 g/min de potente vapor continuo para desarrugar fácilmente sus prendas.
Establezca el ajuste de vapor preferido entre bajo y alto para obtener resultados ideales en diferentes telas.
Opiniones
Probado por un instituto externo para E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con un tiempo de vaporización de 10 segundos