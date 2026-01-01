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        Transferencia de enlace de datos

        SWR8106W/00

        Extiende la conexión HDMI

        Compatible con resolución HDMI 4K. Modo de transferencia Wi-Fi a 5 GHz con un rango de transferencia de 200 metros.

        Ver todos los beneficios

        Extiende la conexión HDMI

        • HDMI

        • inalámbrico

        Conectores Mini B A de 5 pins

        Reúne los requisitos específicos de conexión con los conectores A macho/B macho.

        La protección superior maximiza la transferencia de datos

        La protección superior maximiza la transferencia de datos porque evita el ruido causado por radiofrecuencias externas.

        Conectores A macho / B macho chapados en oro para una mejor conductividad

        Los conectores A macho / B macho chapados en oro mejoran la conductividad porque reducen la resistencia de los contactos.

        Especificaciones técnicas

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