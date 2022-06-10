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Descontinuado

Audífonos deportivos intrauditivos e inalámbricos

TAA5205BK/00

2.2
| (9) Opiniones
Siempre brindan el ajuste que deseas
Desde corridas matutinas hasta tardes en la oficina. Estos audífonos realmente inalámbricos cuentan con un diseño de soporte para la oreja extraíble a fin de que puedas utilizar el ajuste que desees. Obtienes hasta 20 horas de tiempo de reproducción con la funda de carga y estos cuentan con resistencia al agua IPX7.
Ver todos los beneficios

Siempre brindan el ajuste que deseas

  • Diseño bidireccional flexible

  • 20 horas de tiempo de reproducción

  • Llamadas nítidas. Modo mono

  • Resistente al agua/sudor con IPX7

Diseñados para tus entrenamientos. Listos para tu día

Diseñados para tus entrenamientos. Listos para tu día

Los controladores de 6 mm ofrecen un sonido nítido y claro con graves potentes. Desde tus listas de reproducción favoritas hasta podcasts y más: utilízalos durante el día con los sonidos que te mantienen motivado.

Certificación IPX7 de resistencia al agua y el sudor

Certificación IPX7 de resistencia al agua y el sudor

Estos audífonos deportivos realmente inalámbricos tienen clasificación IPX7, lo que significa que pueden resistir una inmersión total en agua de hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. Se mantendrán en su lugar, sin importar cuánto sudes o cuál sea la forma de tus oídos.

Diseño desmontable de gancho para la oreja. Para el estilo que deseas

Diseño desmontable de gancho para la oreja. Para el estilo que deseas

Ya se trate de un trote en el parque o una sesión de entrenamientos de alta intensidad, el diseño de gancho para las orejas mantiene estos audífonos cómodos y seguros. Puedes elegir entre tres cubiertas de almohadillas de silicona de diferentes tamaños, y los ganchos para las orejas se pueden retirar cuando no estés entrenando.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.2

de 5

9

Opiniones

2

10/06/2022

Argentina

Argentina

MUY BUENOS

Muy lindo diseño y sonido, muy cómodos para practicar deportes

Ventajas

sonido y diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA5205BK Auriculares deportivos intrauditivos e inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

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02/08/2023

Argentina

Argentina

Me gusto bastante

Es perfecto para hacer actividad física sonido bastante bueno, la batería dura muchísimo, lo único que le falta es subir el volumen desde el auricular lo demás todo perfecto

Contras

No sube el volumen desde el auricular

Sí, recomiendo este producto

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04/08/2023

México

México

Problemas de conexion

se pierde el audio mientras estan en uso digamos caminando o corriendo // 4.0 y 5.0 probe con mas de un celular

Ventajas

Baratos

Contras

ROBLEMAS DE CONEXION

Esta reseña se realizó para TAA5205BK Audífonos deportivos intrauditivos e inalámbricos

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