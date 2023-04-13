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Audífonos inalámbricos

TAH6506BK/00

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
En cada momento. Cada día.
Estos elegantes auriculares inalámbricos se centran en tu prioridad. Independientemente de dónde estés, la reducción activa del ruido te permite disfrutar de la música que más te gusta. Además, facilitan la multitarea, ya que puedes emparejar dos dispositivos a la vez.
Ver todos los beneficios

En cada momento. Cada día.

  • Cancelación activa del ruido

  • Compactos y ligeros

  • Emparejamiento multipunto

Concéntrate en tu música. Reducción activa del ruido

Concéntrate en tu música. Reducción activa del ruido

¿Buscas una experiencia libre de ruido en cualquier lugar? Los micrófonos integrados de estos auriculares supraaurales inalámbricos filtran los ruidos no deseados para que puedas concentrarte en tus canciones favoritas.

Diseño supraaural compacto. Estilo distintivo

Los auriculares ovalados y la delgada estructura aportan un estilo inconfundible. El ajuste supraaural crea un sello que aísla de forma pasiva el ruido externo. Los controladores de 32 mm ofrecen graves profundos y un sonido claro y nítido.

Conectividad Bluetooth multipunto. Trabaja mejor

Conectividad Bluetooth multipunto. Trabaja mejor

Agiliza tu jornada laboral. Estos auriculares inalámbricos se pueden conectar a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, y puedes cambiar entre ellos según sea necesario. De este modo, podrás escuchar música desde el portátil y recibir llamadas desde el teléfono.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

13/04/2023

España

España

auriculares muy buenos

auriculares muy buena calidad de sonido y materiales el boton multifuncion muy facil de localizar para llamadas entrantes cambiar de cancion y es multicanal (si lo utilizas en el pc y te llaman puedes atender la llamada

Ventajas

materiales , sonido, que sea multicanal y el boton multifuncion tan facil de localizar

Contras

por pone algo no lleva para bar o subir el volumen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH6506BK Auriculares inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH6506BK Auriculares inalámbricos

05/08/2024

Argentina

Argentina

BUEN ALCANCE

tiene buen alcance, me resulta como porque puedo conectarme a varios dispositivos sin problema, lo uso para trabajar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH6506BK Auriculares inalámbricos

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