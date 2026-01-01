TAS2000B/00
Espectáculo de luces LED
Bass+ y Auracast™
20 horas de tiempo de reproducción
Correa para la muñeca y resistencia a salpicaduras
Este altavoz compacto portátil tiene un sonido potente para su tamaño, con un máximo de 20 W (RMS de 10 W) de sonido nítido. Los dos radiadores pasivos y nuestra exclusiva tecnología Bass+ mantienen los graves profundos y precisos, incluso si está escuchando a volúmenes más bajos. También viene con micrófono integrado, por lo que si recibe una llamada puede hablar con manos libres.
Con hasta 20 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, puede seguir escuchando las melodías durante todo el día y la noche. La práctica correa facilita el transporte de este altavoz y la estructura con certificación IPX5 resistente a salpicaduras lo protege de las gotas de lluvia y los derrames. Una carga de 30 minutos le permite disfrutar de 5 horas de tiempo de reproducción y una recarga completa tarda alrededor de 2,5 horas.
¿Listas de reproducción? La tecnología Bluetooth® 5.4 le ofrece una conexión estable para que obtenga una transmisión perfecta. La tecnología multipunto le permite conectar dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo y conectar un reproductor de música portátil o una unidad de memoria USB en el puerto USB-A del altavoz.
Opiniones
La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. La marca y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
La clasificación IPX5 significa que el altavoz está protegido contra chorros de agua.