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1000 seriesAuriculares realmente inalámbricos

TAT1109BK/00

4

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Escuche su música

Las mejores cosas de la vida son simples. Tome sus auriculares, elija su música y salga a la calle. Con un sonido excelente, graves dinámicos y un estuche de carga de bolsillo, estos cómodos auriculares inalámbricos están listos para el día y la noche.

Ver todos los beneficios

Escuche su música

  • Diseño ergonómico para más comodidad

  • Sonido natural. Graves dinámicos

  • Estuche de carga compacto

  • Llamadas claras

Auriculares pequeños y cómodos que adoran los graves potentes

Estos auriculares realmente inalámbricos pueden ser pequeños, pero no tendrá que subir el volumen para obtener el mejor sonido. Toque el auricular izquierdo para activar los graves dinámicos y así poder disfrutar de toda la potencia de sus graves favoritos, incluso cuando escucha música en silencio.

Llamadas claras. Las personas escucharán lo que dice

Su voz se escuchará de forma clara cuando esté en una llamada. Un micrófono exclusivo capta el sonido de su voz mientras que un algoritmo de reducción de ruido silencia algunos de los ruidos de fondo del mundo que lo rodea.

Conexión Bluetooth sólida

La conectividad Bluetooth avanzada le ofrece una conexión más estable para una transmisión sin interrupciones. Disfrute de esa lista de reproducción o escuche su podcast favorito sin interrupciones molestas en el sonido.

Especificaciones técnicas

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Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

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1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

30/07/2026

México

México

Buena acustica las alhumadillas un poco delgadas

sonido me gusta almohadillas no mucho gente que quiere economía y buen sonido

Ventajas

Sonido bueno, controles buenos no lastima los timpanos conversaion buena

Contras

Almuhadillas muy blandas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1109BK Auriculares realmente inalámbricos

Date of Use 2026-07-30

Sí, recomiendo este producto

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