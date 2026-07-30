Escuche su música
Las mejores cosas de la vida son simples. Tome sus auriculares, elija su música y salga a la calle. Con un sonido excelente, graves dinámicos y un estuche de carga de bolsillo, estos cómodos auriculares inalámbricos están listos para el día y la noche.
Diseño ergonómico para más comodidad
Sonido natural. Graves dinámicos
Estuche de carga compacto
Llamadas claras
Estos auriculares realmente inalámbricos pueden ser pequeños, pero no tendrá que subir el volumen para obtener el mejor sonido. Toque el auricular izquierdo para activar los graves dinámicos y así poder disfrutar de toda la potencia de sus graves favoritos, incluso cuando escucha música en silencio.
Su voz se escuchará de forma clara cuando esté en una llamada. Un micrófono exclusivo capta el sonido de su voz mientras que un algoritmo de reducción de ruido silencia algunos de los ruidos de fondo del mundo que lo rodea.
La conectividad Bluetooth avanzada le ofrece una conexión más estable para una transmisión sin interrupciones. Disfrute de esa lista de reproducción o escuche su podcast favorito sin interrupciones molestas en el sonido.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
NORBAC32C
30/07/2026
México
Buena acustica las alhumadillas un poco delgadas
sonido me gusta almohadillas no mucho gente que quiere economía y buen sonido
Ventajas
Sonido bueno, controles buenos no lastima los timpanos conversaion buena
Contras
Almuhadillas muy blandas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1109BK Auriculares realmente inalámbricos
Date of Use 2026-07-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1109BK Auriculares realmente inalámbricos
Date of Use 2026-07-30