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Descontinuado

3000 seriesAudífonos intrauditivos realmente inalámbricos

TAT3265BK/97

Ajuste cómodo, excelente sonido y llamadas nítidas

T3265 ofrece un ajuste cómodo y ligero como una pluma, un diseño elegante con resistencia al agua IPX4 para una mejor comodidad incluso al correr. Dos micrófonos ofrecen una increíble y clara cancelación de ruido para llamadas nítidas. El controlador de 13 mm con chip BT elegante ofrece un sonido excelente

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Ajuste cómodo, excelente sonido y llamadas nítidas

  • Bluetooth®

  • Negro

Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración

Gracias a la certificación IPX4, estos audífonos realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.

Una manera sencilla de activar el asistente de voz de tu teléfono

Para activar el asistente de voz de tu teléfono, toca el audífono y, a continuación, puedes pedirle al teléfono que reproduzca música, llame o compruebe cómo está el clima y mucho más

Sensor capacitivo. Detecta la entrada o salida de los audífonos

Con el sensor capacitivo incorporado, la música se detiene automáticamente cuando te sacas un audífono. Puede evitar que los audífonos se activen por error

Especificaciones técnicas

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