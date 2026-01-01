Descontinuado
TAT3265BK/97
Ajuste cómodo, excelente sonido y llamadas nítidas
T3265 ofrece un ajuste cómodo y ligero como una pluma, un diseño elegante con resistencia al agua IPX4 para una mejor comodidad incluso al correr. Dos micrófonos ofrecen una increíble y clara cancelación de ruido para llamadas nítidas. El controlador de 13 mm con chip BT elegante ofrece un sonido excelente
Bluetooth®
Negro
Gracias a la certificación IPX4, estos audífonos realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.
Para activar el asistente de voz de tu teléfono, toca el audífono y, a continuación, puedes pedirle al teléfono que reproduzca música, llame o compruebe cómo está el clima y mucho más
Con el sensor capacitivo incorporado, la música se detiene automáticamente cuando te sacas un audífono. Puede evitar que los audífonos se activen por error
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