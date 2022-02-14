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Descontinuado

Audífonos

TAUE100BK/00

2.6
| (7) Opiniones
Sonido de graves
Con rendimiento de graves mejorado, estos audífonos intrauditivos llevan la mejor música cómodamente a tus oídos.
Ver todos los beneficios

para mayor calidad de sonido

Sonido de graves

  • Sonido increíble

  • Ajuste anatómico

Controladores de altavoces de neodimio: sonido puro y equilibrado

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.

Este diseño ergonómico se ajusta perfectamente al canal auditivo

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Opiniones

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2.6

de 5

7

Opiniones

3
2

14/02/2022

México

México

Bueno, Bonito y Barato

Sin duda mis estimados, por el precio que adquirí estos auriculares me hicieron dudar por un momento, y la verdad no me arrepiento por escoger éstos vs cualquier otra marca, he usado audífonos de diferente marca como Panasonic, Sony, JBL, Skullcandy y un sin fin, y sin duda dan ese sonido, junto con un buen controlador de sonido como Dolby, hacen retumbar muy bien!

Ventajas

Claro, un diez de diez.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE100BK Audífonos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE100BK Audífonos

06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Ventajas

Muy buen sonido

Contras

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE100BK Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE100BK Auriculares

04/09/2022

México

México

Muy buen producto

Es verdad que no son los mejores audífonos, pero SÍ una de las mejores opciones dentro de toda la variedad que hoy en día podemos encontrar. El equilibrio entre agudos y graves es aceptable, de hecho, por el precio, no pensé que los graves fueran tan aceptables y el material tan de buena calidad. Por su relación precio, beneficio, calidad, en lo personal, opino que son los Mejores, no tienen rival. Hay más costosos y son malos, hay más baratos y nada tienen que hacer frente a estos Philips, justo en medio de quienes no quieren sentirse mal por haber hecho una modesta compra. Si buscas algo decente, que no impresiona pero CUMPLE, estos son los buenos.

Ventajas

Diseño, sonido

Contras

Quizá un poco incómodos, pero nada que quiete el sueño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE100WT Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUE100WT Headphones

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