La succión de mi extractor de leche eléctrico Philips Avent es demasiado baja

Consulte a continuación los consejos para resolver los problemas de potencia de succión más comunes en los extractores de leche eléctricos Philips Avent.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF531/11 , SCF439/01 , SCF552/11 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Con qué frecuencia debo sustituir las piezas del extractor de leche?
¿Cómo limpio y desinfecto el extractor de leche Philips Avent?
¿Cómo debo calentar la leche materna?
¿Cómo cargo el extractor de leche eléctrico Philips Avent?
¿Qué sujetadores funcionan con mi extractor de leche eléctrico Philips Avent?