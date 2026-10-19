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Asistencia de Philips

La boquilla de mi Sonicare AirFloss no sale o se rompe

Si la boquilla de su Philips Sonicare AirFloss no sale del mango o se rompe con facilidad, consulte las soluciones que se indican más abajo para resolver el problema.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX8452/84, HX8481/05, HX8032/23. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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