Mi Philips OneBlade no funciona

Si su OneBlade no funciona, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.
Le recomendamos que siga los pasos en el orden indicado a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente.
Por motivos de seguridad, la Philips OneBlade funciona únicamente sin cable. Compruebe si su OneBlade está conectada a una toma eléctrica. En caso afirmativo, pruebe a desenchufarla y encenderla de nuevo. Ahora debería funcionar.
Es posible que su OneBlade no se haya cargado correctamente. Para cargar su OneBlade, siga las instrucciones a continuación.
Apague su OneBlade.
Inserte el cable de carga en la toma de la parte inferior de la OneBlade y enchufe el cargador a una toma de corriente de 120 V de CA. Asegúrese de utilizar el adaptador de Philips original para cargar su OneBlade.
Compruebe si la cuchilla se ha obstruido con pelo o si muestra signos de desgaste. Si está obstruida, pruebe a enjuagarla con un poco de agua tibia o sumergirla en ella hasta eliminar todo el pelo y la suciedad. Tenga cuidado de no golpear la cuchilla contra una superficie dura, como el lavabo, ya que puede dañarse. Si la cuchilla parece dañada, sustitúyala de inmediato. Para comprar nuevas cuchillas para su Philips OneBlade, visite nuestra tienda online.
Algunos modelos de OneBlade tienen un bloqueo para viajes. Si está activado, el dispositivo no se enciende. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para desactivar el bloqueo para viajes. Si su modelo de OneBlade tiene una pantalla digital, aparecerá un símbolo de candado en ella al activar el bloqueo para viajes.
Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que su OneBlade esté dañada internamente. Le recomendamos que solicite una reparación o una sustitución de su OneBlade.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:QP1924/50 , QP1924/10 , QP1924/20 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›