Mi Philips OneBlade no funciona

Compruebe si la cuchilla se ha obstruido con pelo o si muestra signos de desgaste. Si está obstruida, pruebe a enjuagarla con un poco de agua tibia o sumergirla en ella hasta eliminar todo el pelo y la suciedad. Tenga cuidado de no golpear la cuchilla contra una superficie dura, como el lavabo, ya que puede dañarse.

Si la cuchilla parece dañada, sustitúyala de inmediato. Para comprar nuevas cuchillas para su Philips OneBlade, visite nuestra tienda online.