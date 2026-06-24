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Asistencia de Philips

Mi licuadora de Philips no funciona

Si la licuadora Philips no funciona, puede deberse a varios motivos. Puede consultar más información sobre cómo podemos ayudarle.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HR1863/24 , HR1863/06 .

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