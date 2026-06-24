Aparece un código de error en mi cafetera espresso de Philips
Si ve un código de error como 01, 03, 04, 05, 11, 14 o 19 en su cafetera espresso de Philips, consulte a continuación las posibles causas y soluciones.
En caso de que se produzcan otros errores no mencionados anteriormente (como los errores 02, 10, 15 o 22), será necesario reparar la máquina. Póngase en contacto con nosotros.
Si aparece el error 01, significa que el molinillo de café de la cafetera espresso no funciona como debería debido a un bloqueo en la abertura de entrada del café. Para solucionarlo, desbloquee esta abertura (con una cucharita de café o un aspirador, como se explica a continuación):
1. Apague la máquina y espere hasta que esté totalmente en silencio (hasta que deje de hacer ruido completamente). Esto puede tardar entre 15 y 20 segundos. 2. Abra la puerta de mantenimiento y retire el sistema de preparación. 3. Abra la tapa de la abertura de entrada de café premolido y coloque el mango de la cuchara en la abertura. Si no hay abertura de entrada de café premolido, inserte el mango de la cuchara en la abertura de entrada del café desde abajo. 4. Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que caiga el café obstruido. Esto puede requerir cierta fuerza. 5. Retire y limpie todo el café molido que haya caído con una aspiradora. 6. A continuación, coloque la boquilla del aspirador en la toma de la abertura de entrada del café y cubra la abertura de entrada del café premolido con la mano. O al contrario, coloque el aspirador en la parte superior y cubra la parte inferior de la abertura de salida del café. 7. Vuelva a colocar el sistema de preparación. A continuación, encienda la cafetera y prepare un espreso. 8. Después de preparar el espreso, compruebe si la abertura sigue sin café molido. Si no es el caso, repita el procedimiento de desbloqueo. No vierta ni derrame agua en el contenedor de granos de café para que la abertura de entrada no se bloquee.
El error 03 indica que hay demasiada suciedad en el sistema de preparación y que no funciona correctamente. Para solucionar este problema, limpie el sistema de preparación como se explica a continuación:
1. Apague la máquina y espere hasta que esté totalmente en silencio (hasta que deje de hacer ruido completamente). Esto puede tardar entre 15 y 20 segundos. 2. Abra la puerta de mantenimiento y retire el sistema de preparación. 3. Enjuague bien el sistema de preparación con agua tibia. A continuación, deje que se seque al aire antes de volver a colocarlo.
Si la cafetera espresso de Philips muestra el código de error E04, significa que el sistema de preparación no está colocado correctamente. Para resolverlo, abra la puerta de mantenimiento de la cafetera y coloque el sistema de preparación en su sitio. Cuando el sistema de preparación esté bien colocado, oirá un clic.
Para solucionar este problema y liberar el aire atrapado de la máquina, siga estos pasos:
1. Apague el aparato 2. Vacíe el depósito de agua y retire el filtro AquaClean o cualquier otro filtro de agua 3. Llene el depósito de agua con agua y vuelva a colocarlo. 4. Vuelva a encender la cafetera. Cuando el aparato se caliente, seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente.
Si utiliza un filtro de agua AquaClean, siga estos pasos adicionales para asegurarse de que el filtro está preparado e instalado correctamente para su uso:
1. Sacuda el filtro de agua AquaClean durante 5 segundos 2. Sostenga el filtro boca abajo en un recipiente con agua hasta que dejen de salir burbujas de aire 3. Vuelva a colocar el filtro en el depósito de agua y llénelo con agua 4. Reinicie el aparato apagándolo y encendiéndolo de nuevo 5. Seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente.
Si aparece el código de error 14, significa que la cafetera espresso de Philips se ha sobrecalentado. Para solucionarlo, apague la cafetera y espere 30 minutos hasta que se enfríe.
Si aparece el código de error 11 o 19, la cafetera espresso debe adaptarse de la temperatura de transporte/exterior a la temperatura ambiente. Esto puede ocurrir principalmente durante el invierno, cuando hace frío.
Para resolverlo, apague la cafetera durante 30 minutos y vuelva a encenderla.
Si lo anterior no resuelve el problema, puede que el enchufe de la parte posterior de la máquina no esté bien conectado. Para solucionar este problema, asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente.
Si observa cualquier otro código de error distinto al mencionado anteriormente, póngase en contacto con nosotros.
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