El perfilador tira del vello al recortarlo

Si el perfilador para la zona del bikini de Philips tira del vello mientras lo recorta, pruebe los siguientes consejos para resolver este problema
El recortador requiere limpiezas regulares para funcionar correctamente. El pelo o la suciedad pueden atascar el dispositivo y afectar a su rendimiento.
Cuando la batería se está agotando, el aparato puede tirar de algunos pelos. Si esto sucede, sustituya la batería.
Es importante que la unidad de corte o el peine-guía que utilice con el recortador estén colocados correctamente en el cuerpo de este. Si los accesorios no están colocados correctamente, el recortador podría no funcionar o los resultados no ser los deseados.
Para disfrutar del mejor corte, asegúrese de que el recortador está en contacto total con la piel, y muévalo de forma suave y continua.
Pruebe a estirar la piel con la mano libre para que el vello permanezca en posición vertical y sea fácilmente accesible.
Para obtener los mejores resultados, asegúrese de recortar el pelo en dirección contraria al crecimiento.
Compruebe si el cabezal de corte está dañado. Si es así, sustitúyalo por un nuevo cabezal de corte de Philips.
Si el consejo no le sirve de ayuda, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:BRT383/15, HP6382/20, HP6390/10. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›