Asistencia de Philips Mi cepillo dental Sonicare se apaga solo

Si el cepillo dental se apaga solo, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.



Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente.

1. Cambie el modo de cepillado. El modo de cepillado seleccionado define el tiempo de cepillado. El cepillo dental se apagará automáticamente cuando haya transcurrido el tiempo recomendado.

Le recomendamos que cambie el modo de cepillado. El tiempo del modo de cepillado puede oscilar entre 20 segundos y 3,5 minutos. 2. Compruebe si la función BrushPacer está activada. BrushPacer divide el tiempo de cepillado en seis partes. Durante el cepillado, deja de vibrar brevemente para indicar cuándo debe pasar a la siguiente zona. El cepillo dental se detendrá automáticamente al final de la sesión de cepillado. 3. Compruebe si el sensor de presión está activado. El cepillo dental mide la presión que aplica durante el cepillado. Si presiona con demasiada fuerza, se detiene brevemente para indicar que está aplicando demasiada presión. ¿Sigue teniendo problemas con su cepillo dental? Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que el cepillo dental esté dañado internamente. Le recomendamos que solicite la reparación o sustitución del cepillo dental.