Asistencia de Philips Mi cepillo dental Sonicare no se carga

Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.



Si el cepillo dental no se carga, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.



Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente.

1. Utilice el cargador correcto. Los cargadores de todos los cepillos dentales Sonicare son diferentes y no son compatibles con otros modelos de Sonicare. Recomendamos usar el cargador original que se incluye con el cepillo dental para cargarlo.



Nota: Si se encuentra en China y ha adquirido el cepillo dental antes del 1 de septiembre de 2024, llame al 4008 800 008 para obtener asistencia. 2. Pruebe otra toma de corriente. ¿El cepillo dental no se carga cuando está enchufado? Es posible que la toma de corriente no funcione. Pruebe a utilizar una toma diferente para cargarlo.

3. Compruebe si el adaptador o el cable de carga están dañados. Compruebe si el adaptador o el cable de carga están dañados. Si observa algún daño en el adaptador o el cable, deje de usarlos inmediatamente. Compre un repuesto en nuestra tienda online.



Nota:. Si se encuentra en China y ha adquirido el cepillo dental antes del 1 de septiembre de 2024, llame al 4008 800 008 para obtener asistencia. 4. Coloque el cepillo dental correctamente en el cargador. Si utiliza un soporte, un panel o un vaso de carga, asegúrese de que el cepillo dental esté colocado en el centro del cargador. El cepillo dental emitirá dos pitidos cortos o el piloto indicador de batería se iluminará para confirmar que está colocado correctamente en el cargador.



Asegúrese de que el cargador no está colocado sobre una superficie metálica ni cerca de otros cargadores, ya que esto podría causar interferencias durante la carga. ¿Sigue teniendo problemas con su cepillo dental? Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que el cepillo dental esté dañado internamente. Le recomendamos que solicite la reparación o sustitución del cepillo dental.