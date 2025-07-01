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Mi cepillo dental Sonicare no se carga

Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años. 

Si el cepillo dental no se carga, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.

Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: PC0833/01 , PC0865/03 , PC0815/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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