Mi cepillo dental Sonicare no vibra

Si el cepillo dental no vibra o no se enciende, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.
Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente.
Alrededor del botón de encendido se pueden acumular restos de pasta de dientes. Los residuos hacen que el botón de encendido se atasque y no se active. Recomendamos limpiar el botón de encendido y la zona que lo rodea con un paño húmedo.
Si la batería del cepillo dental no está completamente cargada, es posible que necesite más energía para que el cepillo dental vibre. Recomendamos cargarlo durante al menos 24 horas. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, siempre puede dejar el cepillo dental en el cargador.
Si no lo ha utilizado durante un mes o más, es posible que la batería se haya agotado. Coloque el mango en el cargador. La batería está en carga, pero el indicador de batería puede tardar unos minutos en encenderse. Le recomendamos que cargue el cepillo dental durante al menos 24 horas.
Pruebe a utilizar una toma diferente para cargar su cepillo dental por completo. Conectar una fuente de alimentación defectuosa al cargador puede provocar que el cepillo dental no se cargue. En algunos países, la toma de corriente del baño tiene una función de seguridad que desconecta la fuente de alimentación. Asegúrese de que la toma de corriente tiene alimentación antes de cargar el cepillo dental.
Si el cepillo dental se enciende y los indicadores luminosos de la batería están encendidos, pero no vibra, el cepillo sufre daños internos. Le recomendamos que solicite una reparación o una sustitución online.