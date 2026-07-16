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Asistencia de Philips

Mi tetina Philips Avent Natural o Natural Response se contrae

Si observa que la tetina se ha contraído o incluso se ha introducido en el biberón, puede que la válvula anticólicos esté bloqueada o pegada. A continuación encontrará más información y pasos para resolver este problema.
Pero primero, es importante saber qué tipo de tetina tiene: Natural o Natural Response.
 

Tetinas que se contraen frente a tetinas normales Philips Avent

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD838/13 , SCY903/24 , SCY903/11 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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