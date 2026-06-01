No puedo configurar mis dispositivos y la aplicación Philips Avent Baby Monitor+
Si no puede configurar el vigilabebés conectado de Philips Avent y la aplicación Philips Avent Baby Monitor+, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.
Compruebe que ha elegido un SSID de una red compatible con 2,4 GHz.
Compruebe si la señal Wi-Fi es intensa y estable. Si la señal es débil, considere la posibilidad de mover la unidad del bebé a una ubicación diferente, pero no a más de 1,5 metros del bebé. También puede restablecer el router Wi-Fi.
Utilice un repetidor Wi-Fi para obtener una señal más intensa. Utilice el mismo SSID (el nombre de red) y la misma contraseña para el router y el repetidor.
Utilice la misma red Wi-Fi para el dispositivo inteligente (teléfono móvil) y el vigilabebés.
Compruebe el LED de la unidad del bebé. Si parpadea en rojo (durante el emparejamiento de la aplicación y la unidad del bebé), significa que el SSID o la contraseña de Wi-Fi introducidos son incorrectos. Repita el proceso de configuración con la contraseña correcta.
Si el LED de la unidad del bebé se ilumina en rojo fijo, quiere decir que el vigilabebés está conectado al router Wi-Fi, pero no a Internet. Compruebe si tiene acceso a Internet mediante otras aplicaciones como YouTube, Facebook, etc. Si otras aplicaciones no responden, arregle el acceso a Internet. Si tiene acceso a Internet, es posible que el servidor no esté disponible temporalmente. Espere 30 minutos y repita el proceso de configuración.
Asegúrese de que otros dispositivos no interfieren con el vigilabebés. Los dispositivos como microondas, portátiles, etc. pueden interferir con la señal Wi-Fi. Pruebe con otra ubicación o aumente la distancia entre dichos dispositivos y el vigilabebés.
Mantenga el dispositivo inteligente con el código QR a una distancia adecuada de la cámara del vigilabebés. La distancia debe ser de cinco a 15 centímetros.
Si la cámara sigue sin poder leer el código QR, asegúrese de que haya suficiente luz en la habitación. Compruebe el brillo de la pantalla y cámbielo si es necesario.
Si el modo nocturno está activado, desactívelo, ajuste el brillo de la pantalla e inténtelo de nuevo.
Cuando el vigilabebés haya leído el código QR, oirá un sonido de confirmación y el LED de la unidad del bebé se iluminará en blanco.
Un LED blanco indica que la unidad del bebé esta conectada al router Wi-Fi. El vigilabebés está listo para conectarse a la aplicación.
Un LED verde indica que está listo para conectarse a la unidad de padres.
Quizás ya hay tres personas que vigilan a su bebé. La aplicación solo permite que tres personas/usuarios vigilen a la vez. Si tiene derechos de administrador, puede anular el acceso de uno de los invitados para que usted pueda vigilar.
Tenga en cuenta que, para el vigilabebés conectado Premium de Philips Avent (SCD971, SCD973), los datos de sueño se eliminarán durante el restablecimiento. Si desea ver los datos después del restablecimiento, realice capturas de pantalla de la aplicación antes.
Para restablecer el dispositivo, siga los pasos que se indican a continuación:
En la unidad de padres, pulse simultáneamente el botón de modo y el botón del intercomunicador real durante unos 10 segundos.
Cuando el mensaje en pantalla pida confirmación, toque "Continue" (Continuar).
En la unidad del bebé, el botón de encendido/apagado se debe pulsar durante más de 10 segundos. El LED parpadea entre verde y naranja. El restablecimiento a los ajustes de fábrica se completa una vez que el LED se ilumina en verde fijo.
Debe actualizar todos los ajustes, incluido el SSID (el nombre de la red) del router Wi-Fi conectado, la contraseña y los usuarios de la aplicación.
Ya puede volver a emparejar el vigilabebés con la aplicación.
¿Sigue teniendo problemas para configurar el vigilabebés conectado de Philips Avent? Si ninguno de estos consejos ayuda, contáctenos.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:SCD973/37 , SCD921/26 .