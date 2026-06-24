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Asistencia de Philips

¿Cómo sé si mi Philips OneBlade está cargado del todo?

Los diferentes modelos de OneBlade incluyen diferentes formas de indicar el estado de carga. Consulte la siguiente información según la descripción que coincida con su modelo.

Nota: este artículo incluye orientación para todos los modelos OneBlade. Consulte los subtítulos para identificar la información relevante para su modelo. Si su modelo es diferente del que se muestra en la imagen (por ejemplo, un color distinto) pero tiene las mismas características, la información sigue siendo aplicable. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP1424/10 , QP2724/20 , QP2824/20 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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