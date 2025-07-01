¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?

Cada aerolínea tiene diferentes requisitos para llevar productos que funcionan con baterías a bordo de los aviones. Consulte siempre con su aerolínea para averiguar cuáles son sus requisitos específicos antes de viajar.

En el caso de las aerolíneas que permiten llevar en el equipaje de mano baterías de iones de litio de 100 vatios hora o menos (un requisito común, pero no universal), todos los productos de arreglo personal y belleza de Philips con batería de iones de litio cumplen este límite sin problemas.

En caso de duda, consulte siempre con su aerolínea.