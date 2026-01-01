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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminación LED

19B4LPCB/00

Pantalla de diseño ecológico sostenible
La pantalla LED PowerSensor de Philips utiliza un 65% de plástico reciclado y su carcasa sin PVC ni BFR es ideal para la productividad ecológica
Ver todos los beneficios

con PowerSensor para ahorrar energía

Pantalla de diseño ecológico sostenible

  • Línea B

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024

PowerSensor ahorra hasta un 80% de costes energéticos

PowerSensor ahorra hasta un 80% de costes energéticos

PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80% y prolongando la vida del monitor.

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

La SuperErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base es ajustable en altura, inclinación y ángulo de giro, permitiendo colocar el monitor en la posición más cómoda y así evitar el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.

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