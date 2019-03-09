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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminación LED

220S4LSB/00

3
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Productividad sustentable
La pantalla LED de Philips, que utiliza un 25% de materiales reciclados y una carcasa libre de PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
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con pantalla LED de consumo de energía eficiente

Productividad sustentable

  • Línea S

  • 22” (55,9 cm)

  • 1680x1050

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y optimiza el rendimiento. Con la interfaz simple puedes seleccionar varios modos: oficina, foto, película, juegos, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para ofrecerte un rendimiento inigualable. Además, con el modo de bajo consumo puedes ahorrar energía. Solo tienes que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

SmartContrast proporciona detalles en negro ricos y mejorados

SmartContrast proporciona detalles en negro ricos y mejorados

SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
4
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1

09/03/2019

España

España

Ni USB ni HDMI !!!!

no tiene entrada usb ni conexion hdmi..............es una lastima.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED

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