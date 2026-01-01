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Descontinuado

Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

278E8QJAW/00

Diseño curvo, lleno de color

Disfruta de los colores como nunca antes. Este brillante y amplio monitor con tecnología Ultra Wide-Color ofrece la gama de colores más vibrante y rica en un envolvente diseño curvo para que puedas disfrutar de nuestra mejor creación hasta la fecha.

Ver todos los beneficios

Diseño curvo, lleno de color

  • Línea E

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta muy bien a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona verdes más naturales, rojos vivos y azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.

La pantalla VA entrega imágenes asombrosas con un amplio ángulo de visión

La pantalla VA entrega imágenes asombrosas con un amplio ángulo de visión

En la pantalla LED VA de Philips se utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes muy nítidas y brillantes. Aunque las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, es especialmente adecuada para fotos, navegación web, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.

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Avisos legales

  1. Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm

  2. La resolución máxima funciona con entradas HDMI y DP.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE 1931