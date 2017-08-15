ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Descontinuado

Asistencia técnica

Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

278E8QJAW/00

Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicie sesión o cree una cuenta

Registra tu producto

Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.

Regístrese ahora

Software y controladores

Controladores de Windows 8 - English (US)

  • versión: 278E8Q
  • ZIP archivo, 10.7 kB
  • 15 August 2017

Controladores de Windows 7 - English (US)

  • versión: 278E8Q
  • ZIP archivo, 10.7 kB
  • 15 August 2017

Manuales y documentación

Aviso de certificación TCO - English (US)

  • PDF archivo, 86.9 kB
  • 12 June 2023

Guía de configuración rápida - English (US)

  • PDF archivo, 7.9 MB
  • 2 June 2023

Garantía y servicio técnico

Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Comuníquese con Philips

Estamos encantados de ayudarlo