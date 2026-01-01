Descontinuado
AE1120/00
Sintonización analógica FM/MW
Puerto micro USB para carga
Linterna
Autónoma/funciona con baterías
Utiliza su propia energía con la innovadora fuente de energía cinética, una alternativa ecológica a los dispositivos que funcionan a batería. Al brindar energía para la radio, linterna o para cargar un teléfono celular u otro dispositivo, es una manera fácil de usar de mantener la carga.
No se quede en la oscuridad. Con esta linterna integrada, el dispositivo mantiene la luz hasta mucho después de que el Sol se haya ido. Este dispositivo elimina el riesgo de las actividades nocturnas con poca luz y puede ser justo lo que necesita en caso de apagones. La la generación de energía cinética mantiene las cosas cargadas automáticamente y elimina la preocupación de que se agoten las baterías.
Muchas veces, mantenerse a salvo significa mantenerse ubicable. La sirena integrada llama la atención, lo que significa que la ayuda nunca está muy lejos. Al funcionar con energía cinética, evita los problemas causados por las baterías, la sirena ha sido diseñada para darle tranquilidad y pone su seguridad como primera prioridad.
Opiniones