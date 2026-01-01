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Descontinuado

Radio portátil

AE1120/00

La compañera perfecta para actividades al aire libre
La radio portátil de Philips AE1120/00 ha sido diseñada para exteriores. Dado que funciona con energía cinética, elimina la necesidad de baterías y cuenta con una sirena integrada para llamar la atención y un cargador USB para mantener los dispositivos cargados y conectados.
Ver todos los beneficios

con esta radio portátil

La compañera perfecta para actividades al aire libre

  • Sintonización analógica FM/MW

  • Puerto micro USB para carga

  • Linterna

  • Autónoma/funciona con baterías

Generación de energía cinética para una carga sin esfuerzos

Generación de energía cinética para una carga sin esfuerzos

Utiliza su propia energía con la innovadora fuente de energía cinética, una alternativa ecológica a los dispositivos que funcionan a batería. Al brindar energía para la radio, linterna o para cargar un teléfono celular u otro dispositivo, es una manera fácil de usar de mantener la carga.

Linterna integrada para iluminar actividades nocturnas

Linterna integrada para iluminar actividades nocturnas

No se quede en la oscuridad. Con esta linterna integrada, el dispositivo mantiene la luz hasta mucho después de que el Sol se haya ido. Este dispositivo elimina el riesgo de las actividades nocturnas con poca luz y puede ser justo lo que necesita en caso de apagones. La la generación de energía cinética mantiene las cosas cargadas automáticamente y elimina la preocupación de que se agoten las baterías.

Sirena integrada para mantenerlo a salvo

Sirena integrada para mantenerlo a salvo

Muchas veces, mantenerse a salvo significa mantenerse ubicable. La sirena integrada llama la atención, lo que significa que la ayuda nunca está muy lejos. Al funcionar con energía cinética, evita los problemas causados por las baterías, la sirena ha sido diseñada para darle tranquilidad y pone su seguridad como primera prioridad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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