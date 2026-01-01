Linterna integrada para iluminar actividades nocturnas

No se quede en la oscuridad. Con esta linterna integrada, el dispositivo mantiene la luz hasta mucho después de que el Sol se haya ido. Este dispositivo elimina el riesgo de las actividades nocturnas con poca luz y puede ser justo lo que necesita en caso de apagones. La la generación de energía cinética mantiene las cosas cargadas automáticamente y elimina la preocupación de que se agoten las baterías.