ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal

Descontinuado

Altavoz con base con Bluetooth®

AS140/11

Libera tu música y carga tu teléfono Android

Este sistema reproduce y carga tu teléfono Android e incluso te despierta con canciones del teléfono o de la radio. Descarga la aplicación gratuita, que incluye la función de música Songbird, para disfrutar de una estupenda gestión de la música y más funciones exclusivas.

Ver todos los beneficios

Libera tu música y carga tu teléfono Android

  • para Android

MP3 Link para reproducción de música portátil

MP3 Link para reproducción de música portátil

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Con el temporizador puedes dormirte con tu música favorita

Con el temporizador puedes dormirte con tu música favorita

Con el temporizador de suspensión puedes decidir la cantidad de tiempo que quieres escuchar música o radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 2 horas) y elegir un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará con la reproducción, después se apagará de manera automática y pasará al modo de espera silencioso para ahorrar energía. El temporizador te permite quedarte dormido escuchando tu CD o radio favorita sin tener que contar ovejas y sin malgastar energía.

Descubre y comparte música y mucho más con la aplicación DockStudio

Descubre y comparte música y mucho más con la aplicación DockStudio

La aplicación gratuita DockStudio de Philips ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas a los altavoces con base. Puedes escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que puedas descubrir, reproducir y sincronizar contenidos multimedia perfectamente entre el PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. Completamente gratuita, la aplicación puede descargarse desde Google play.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.