Descubre y comparte música y mucho más con la aplicación DockStudio

La aplicación gratuita DockStudio de Philips ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas a los altavoces con base. Puedes escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que puedas descubrir, reproducir y sincronizar contenidos multimedia perfectamente entre el PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. Completamente gratuita, la aplicación puede descargarse desde Google play.