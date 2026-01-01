Descontinuado
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Libera tu música y carga tu teléfono Android
Este sistema reproduce y carga tu teléfono Android e incluso te despierta con canciones del teléfono o de la radio. Descarga la aplicación gratuita, que incluye la función de música Songbird, para disfrutar de una estupenda gestión de la música y más funciones exclusivas.
para Android
MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
Con el temporizador de suspensión puedes decidir la cantidad de tiempo que quieres escuchar música o radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 2 horas) y elegir un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará con la reproducción, después se apagará de manera automática y pasará al modo de espera silencioso para ahorrar energía. El temporizador te permite quedarte dormido escuchando tu CD o radio favorita sin tener que contar ovejas y sin malgastar energía.
La aplicación gratuita DockStudio de Philips ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas a los altavoces con base. Puedes escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que puedas descubrir, reproducir y sincronizar contenidos multimedia perfectamente entre el PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. Completamente gratuita, la aplicación puede descargarse desde Google play.
Opiniones