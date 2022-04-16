Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
AquaTouch Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Descontinuado
Asistencia técnica
AT750/16
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Manual del usuario
Todas (5)
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
Shaver series 5000Cabezales de afeitado
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido