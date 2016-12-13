ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso

Descontinuado

Philips FidelioAltavoz Hi-Fi inalámbrico A3

AW3000/10

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Toda tu música con sonido de alta fidelidad y sin cables.

Consigue tu música de manera inalámbrica con un sonido de alta fidelidad gracias al altavoz Fidelio Hi-Fi inalámbrico de Philips. Transmite música de manera inalámbrica mediante cuatro controladores Hi-Fi para sumergirte completamente en la música con un altavoz compacto

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Toda tu música con sonido de alta fidelidad y sin cables.

  • Sonido estéreo de alta fidelidad

  • 36 W, 4 controladores Hi-Fi

  • Entrada analógica

AirStudio+ permite controlar tu música desde un dispositivo móvil

AirStudio+ permite controlar tu música desde un dispositivo móvil

Disponible en Apple App Store o Google Play, la aplicación detecta automáticamente los teléfonos móviles u otros dispositivos compatibles conectados a la red Wi-Fi doméstica con el fin de ofrecerte el control instantáneo de la música. Controla la reproducción de música, los ajustes de volumen y sonido, así como también los servicios de música en línea y la radio por Internet desde cualquier dispositivo o lugar.

Altavoz en ángulo para un sonido estéreo más amplio

Altavoz en ángulo para un sonido estéreo más amplio

El altavoz dispone de controladores Hi-Fi de categoría profesional con un ángulo especial, diseñados para producir el entorno acústico más amplio y envolvente posible. La posición de los controladores ofrece una calidad de sonido dinámica e inigualable independientemente del lugar de la habitación en el que estés. El diseño exclusivo permite integrar los altavoces sin que desentonen con la decoración interior.

Entrada de línea de audio

Entrada de línea de audio

La entrada de línea de audio añadida te permite conectar fuentes de música externas al sistema de Philips además de la opción inalámbrica. Solo tienes que conectar los altavoces a la entrada de línea, la salida de audio o la toma de auriculares de un reproductor multimedia, como un reproductor de CD/DVD, un televisor o un reproductor de MP3

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de AWARD-961310

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

13/12/2016

México

México

Sofisticado y buen sonido

Tiene un diseño discreto y elegante sin dejar atrás el elegancia, su sonido envolvente y alta definición auricular, su uso es práctico y fácil así como su detección en dispositivos. Muy bueno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW3000 Altavoz Hi-Fi inalámbrico A3

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW3000 Altavoz Hi-Fi inalámbrico A3

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Napster está disponible sólo en Alemania y en el Reino Unido.