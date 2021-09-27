Descontinuado
Disfruta de tu música vayas donde vayas
Diseño cómodo que se adapta a tu estilo de vida. Disfruta de la música desde diferentes fuentes: USB directo, MP3-CD y radio
Diseño y estilo
USB
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.
La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.
MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
3.8
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
El representante
27/09/2021
Argentina
Philips es la mejor marca
Yo quisiera saber si está aún disponible el mismo modelo o alguno similar. Por favor avísenme a mi correo.
Ventajas
Todo. Excelente sonido. La radio no me importa porque no escucho programas. Los bajos y que es stereo.
Contras
Que lamentablemente por cuestiones de mercado en Latinoamérica (sinónimo de populismo-corrupción) se están dejando de fabricar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine
Lebiram
16/09/2016
Argentina
Excelente relación costo beneficio
En radio FM cumplió todas mis expectativas. Sintonía muy sencillo. CD sin problemas. Más que satisfecha. Diseño minimalista y sobrio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine
Senderista
17/12/2013
España
Ligero y buena acústica.
Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine