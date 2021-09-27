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Descontinuado

CD Soundmachine

AZ1837/12

3.8

| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disfruta de tu música vayas donde vayas

Diseño cómodo que se adapta a tu estilo de vida. Disfruta de la música desde diferentes fuentes: USB directo, MP3-CD y radio

Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música vayas donde vayas

  • Diseño y estilo

  • USB

Disfruta de tu música MP3/WMA desde tus dispositivos USB portátiles

Disfruta de tu música MP3/WMA desde tus dispositivos USB portátiles

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

MP3 Link para reproducción de música portátil

MP3 Link para reproducción de música portátil

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

1

27/09/2021

Argentina

Argentina

Philips es la mejor marca

Yo quisiera saber si está aún disponible el mismo modelo o alguno similar. Por favor avísenme a mi correo.

Ventajas

Todo. Excelente sonido. La radio no me importa porque no escucho programas. Los bajos y que es stereo.

Contras

Que lamentablemente por cuestiones de mercado en Latinoamérica (sinónimo de populismo-corrupción) se están dejando de fabricar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine

16/09/2016

Argentina

Argentina

Excelente relación costo beneficio

En radio FM cumplió todas mis expectativas. Sintonía muy sencillo. CD sin problemas. Más que satisfecha. Diseño minimalista y sobrio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine

17/12/2013

España

España

Ligero y buena acústica.

Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1837 CD Soundmachine

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