Descontinuado
BG105/11
Recorta el vello corporal y protege la piel
La serie 1000 está diseñada específicamente para el cuerpo, a diferencia de otras herramientas manuales o eléctricas fabricadas para el rostro. Cuenta con un exclusivo sistema para proteger la piel y un diseño compacto, ideal para usarla en áreas sensibles y pequeñas, o para llevarla de viaje.
Sistema de protección de la piel
1 peine recortador extraíble, 3 mm
Incluye 1 pila AA
El exclusivo sistema de protección de la piel protege aun las zonas más sensibles del cuerpo, lo que permite recortar cómodamente el vello incluso a 0,5 mm y sin contacto directo entre el borde afilado de las cuchillas y la piel.
Corta el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine recortador de 3 mm. Se recomienda recorte previo para el vello más grueso.
Con este producto compacto y eficiente, obtendrás hasta 2 meses de energía para recortar con una sola batería alcalina AA de Philips. El tiempo de funcionamiento puede variar según el tipo de vello y la frecuencia de grooming.
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Premios
3.3
de 5
87
Opiniones
LeynadG7
29/01/2025
México
Excelente producto
Llevo años usandolo y me ha servido simepre para afeitarme la barba y la parte abajo . muy buena marca, la verdad es una inversion bien aplicada.
Ventajas
La batería dura bastante, se puede mojar para limpiar el cabezal, buen impermeable. con paciencia pero corta excelente. pequeño y práctico
Contras
Los repuestos son delicados y se pueden romper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Fecha de uso 2023-01-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Fecha de uso 2023-01-28
Zeus
30/01/2019
México
Es mi primer maquina afeitadora y me gusto. Hasta ahora todo muy bien. Ojalá que las cuchillas duren.
La compre porqué tenía la oportunidad de compra y pues con algo de duda, pues nunca había usado una afeitadora eléctrica. Con el uso se me fue quitando el miedo y el bello. La recomiendo y tiene un precio excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Alex995
22/11/2018
México
Este producto es genial
El producto es fácil de usar, maniobrar y es excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Sí, recomiendo este producto
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Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.