Descontinuado
Asistencia técnica
BG105/11
Descontinuado
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿En qué zonas puedo utilizar la afeitadora Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos