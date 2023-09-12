1 peine-guía desmontable de 3 mm
Afeitadora en 2D con seguimiento de contornos
Uso sin cable por 40 min
El cabezal de la afeitadora cuenta con puntas redondeadas y una lámina hipoalergénica patentadas para proteger la piel de cortes y rasguños durante el afeitado.
Corte el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. En el caso de vello más grueso, se recomienda recortarlo previamente.
Su afeitadora corporal para uso en seco y húmedo es totalmente impermeable, por lo que puede usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener mejores resultados, úsela en vello seco antes de ducharse.
4.0
de 5
367
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
12/09/2023
México
Comprador verificado
Excelente producto, enteramente satisfecho!!
Excelente producto muy satisfecho con su funcionamiento, lastima que dure tan poco la batería, ojalá puedan ir optimizando más el tema de la autonomía, ya que es mucho tiempo de carga para 30 minutos de autonomía
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Dani G
28/04/2023
México
Excelente afeitadora
Le regalé esta afeitadora corporal a mi esposo y le encantó! Hasta ahora todo va excelente y sigue sin cargarla. Esos 40 minutos de duración de la batería son muchas semanas. Recomendada! El peine pensé que no sería tan útil pero realmente todo lo ha utilizado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
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GeraV
28/04/2023
México
Producto de buena calidad
Llevo ya meses usando la Bodygroom 3000 y puedo decir que estoy muy contento con el producto. se siente robusta y de buena calidad. Le perdí el miedo a lastimarme por experiencias pasadas con otras marcas. Esta rasuradora es justo lo que buscaba.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
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Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.