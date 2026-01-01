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Cable USB

CP1788

Un cable USB para cargar el dispositivo

Un cable USB para cargar cómodamente su dispositivo con puertos USB. Compatible solo con dispositivos cargados por USB

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Productos compatibles
Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sin cable; en seco y húmedo

BRE719/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sin cable; en seco y húmedo

BRE728/00

All-in-One Trimmer 9000 Series

All-in-One Trimmer 9000 Series
Recortador 20 en 1

MG9558/15

Body Groomer 3000 Series

Body Groomer 3000 Series
Con el sistema de afeitada de triple protección

BG3470/15

Body Groomer 3000 Series

Body Groomer 3000 Series
Con el sistema de afeitada de triple protección

BG3480/15

Body Groomer 5000 Series

Body Groomer 5000 Series
Con el sistema de afeitada de triple protección

BG5480/15

All-in-One Trimmer 3000 Series

All-in-One Trimmer 3000 Series
Recortador 7 en 1

MG3911/15

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/14

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/50

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Afeitadora sin cable, en seco y húmedo

BRL128/10

Compruebe la compatibilidad a continuación

Un cable USB para cargar el dispositivo

  • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB

  • Negro

  • Longitud del cable: 92 cm

  • 2 pines

Renueve fácilmente su producto con piezas originales de Philips.

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.

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