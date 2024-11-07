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Bodygroom Series 5000Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

BG5020/15

4.1
| (105) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Grooming corporal completo, seguro incluso debajo del cinturón
La serie 5000 está diseñada para recortar el vello sin afectar la comodidad de la piel, incluso en zonas de difícil acceso como la espalda. Use la afeitadora suave con la piel con tecnología de seguimiento del contorno en 2D, o bien recorte con los peines-guía de 3, 5 o 7 mm de longitud.
Ver todos los beneficios

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Seguimiento del contorno en 2D con tecnología de protección de la piel

Grooming corporal completo, seguro incluso debajo del cinturón

  • 3 peines-guía desmontables de 3 mm, 5 mm y 7 mm

  • Afeitadora en 2D con seguimiento de contornos

  • 60 minutos de uso sin cable, una hora de carga

  • Accesorio de alcance posterior

Grooming para todo el cuerpo en un solo producto

Grooming para todo el cuerpo en un solo producto

Ahora puede cuidar con confianza cualquier parte del cuerpo con una sola herramienta. Esta afeitadora corporal de Philips para hombres corta el vello en tres longitudes diferentes para conseguir resultados precisos y uniformes en espalda, hombros, pecho, abdominales, axilas, piernas, brazos, ingle y piernas.

Afeita y cuida esos lugares difíciles de alcanzar con el accesorio posterior

Afeita y cuida esos lugares difíciles de alcanzar con el accesorio posterior

Elimine el vello de la espalda con facilidad. Este accesorio se diseñó especialmente para un cómodo grooming de la espalda.

Afeitado seguro y cómodo en su piel delicada

Afeitado seguro y cómodo en su piel delicada

El cabezal de la afeitadora cuenta con puntas redondeadas y una lámina hipoalergénica patentadas para proteger la piel de cortes y rasguños durante el afeitado.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

105

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

07/11/2024

México

México

Excelente producto Bodygroom 5000 BG5025/40

Muy buena calidad. Es muy ligera. Facilidad en su uso. No lastima. El tiempo de carga es muy rápido. Rasura muy bien toda area el área del cuerpo. Fácil de limpiar. El precio es accesible. En general muy buen producto y recomendable al 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

22/07/2023

México

México

La mejor recortadora de vello corporal que use

Es cómoda ligera sus cuchillas no lastiman y los peines son muy utiles lo que no se es que tan fácil se consiguen las navajas de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

16/08/2018

México

México

Comprador verificado

Espectacular

Excelente producto, buena duración de la batería, fácil de usar y de limpiar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom 7100 BG2040/49 Showerproof body groomer, Series 7000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom 7100 BG2040/49 Showerproof body groomer, Series 7000

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 