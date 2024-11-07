3 peines-guía desmontables de 3 mm, 5 mm y 7 mm
Afeitadora en 2D con seguimiento de contornos
60 minutos de uso sin cable, una hora de carga
Accesorio de alcance posterior
Ahora puede cuidar con confianza cualquier parte del cuerpo con una sola herramienta. Esta afeitadora corporal de Philips para hombres corta el vello en tres longitudes diferentes para conseguir resultados precisos y uniformes en espalda, hombros, pecho, abdominales, axilas, piernas, brazos, ingle y piernas.
Elimine el vello de la espalda con facilidad. Este accesorio se diseñó especialmente para un cómodo grooming de la espalda.
El cabezal de la afeitadora cuenta con puntas redondeadas y una lámina hipoalergénica patentadas para proteger la piel de cortes y rasguños durante el afeitado.
4.1
de 5
105
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Avazquez61
07/11/2024
México
Excelente producto Bodygroom 5000 BG5025/40
Muy buena calidad. Es muy ligera. Facilidad en su uso. No lastima. El tiempo de carga es muy rápido. Rasura muy bien toda area el área del cuerpo. Fácil de limpiar. El precio es accesible. En general muy buen producto y recomendable al 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Blad21
22/07/2023
México
La mejor recortadora de vello corporal que use
Es cómoda ligera sus cuchillas no lastiman y los peines son muy utiles lo que no se es que tan fácil se consiguen las navajas de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Otto
16/08/2018
México
Comprador verificado
Espectacular
Excelente producto, buena duración de la batería, fácil de usar y de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom 7100 BG2040/49 Showerproof body groomer, Series 7000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom 7100 BG2040/49 Showerproof body groomer, Series 7000
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.