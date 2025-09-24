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Bodygroom Series 5000 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
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BG5020/15
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Data Act Document
Declaración de conformidad del RU - English (US)
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¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
Bodygroom Series 3000 & 5000Peine recortador de 3 mm
Cabezal de lámina de afeitado de repuesto
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
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Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
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