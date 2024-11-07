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  • Cuidado corporal que cuida la piel de todo el cuerpo
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Body Groomer 5000 SeriesCon el sistema de afeitada de triple protección

BG5480/15

4.1
| (105) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Cuidado corporal que cuida la piel de todo el cuerpo
Disfruta de un afeitado suave y al ras en todo el cuerpo, incluidas tus áreas íntimas, sin comprometer la comodidad de la piel. Hay 3 opciones de longitud para un recorte versátil. Además, el accesorio plegable para la espalda ayuda con las áreas difíciles de alcanzar.
Ver todos los beneficios

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para resultados pulcros que no dañan la piel en todo el cuerpo

Cuidado corporal que cuida la piel de todo el cuerpo

  • Sistema de afeitada de triple protección

  • Resultados al ras en la piel

  • Accesorio plegable para la espalda

  • Peines recortadores bidireccionales

  • 100 % apta para la ducha

Tecnología de corte patentada para que sea delicada con la piel

Tecnología de corte patentada para que sea delicada con la piel

El sistema de afeitada de triple protección tiene puntas en forma de perla para una mayor comodidad de la piel, orificios en forma de diamante para que piel se eleve sin esfuerzo y una cubierta que minimiza significativamente la irritación de la piel.

Afeitado suave y al ras de 0,2 mm de longitud

Afeitado suave y al ras de 0,2 mm de longitud

Con un afeitado de 0,2 mm, nuestra tecnología de corte le brinda la experiencia de grooming al ras y precisa que necesita. Se incluye nuestra lámina afeitadora con orificios en forma de diamante que funciona perfectamente para garantizar un acabado suave y uniforme, dejando la piel suave y fresca.

Para mayor alcance en lugares difíciles de llegar

Para mayor alcance en lugares difíciles de llegar

El accesorio plegable para la espalda que diseñamos recientemente ofrece una experiencia ergonómica optimizada y mejora significativamente el alcance en todo el cuerpo. El mango tiene varios ajustes para lograr un afeitado cómodo en todos lados.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

105

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

07/11/2024

México

México

Excelente producto Bodygroom 5000 BG5025/40

Muy buena calidad. Es muy ligera. Facilidad en su uso. No lastima. El tiempo de carga es muy rápido. Rasura muy bien toda area el área del cuerpo. Fácil de limpiar. El precio es accesible. En general muy buen producto y recomendable al 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

22/07/2023

México

México

La mejor recortadora de vello corporal que use

Es cómoda ligera sus cuchillas no lastiman y los peines son muy utiles lo que no se es que tan fácil se consiguen las navajas de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

16/08/2018

México

México

Comprador verificado

Espectacular

Excelente producto, buena duración de la batería, fácil de usar y de limpiar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom 7100 BG2040/49 Showerproof body groomer, Series 7000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom 7100 BG2040/49 Showerproof body groomer, Series 7000

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte

  2. Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra