Sistema de afeitada de triple protección
Resultados al ras en la piel
Accesorio plegable para la espalda
Peines recortadores bidireccionales
100 % apta para la ducha
El sistema de afeitada de triple protección tiene puntas en forma de perla para una mayor comodidad de la piel, orificios en forma de diamante para que piel se eleve sin esfuerzo y una cubierta que minimiza significativamente la irritación de la piel.
Con un afeitado de 0,2 mm, nuestra tecnología de corte le brinda la experiencia de grooming al ras y precisa que necesita. Se incluye nuestra lámina afeitadora con orificios en forma de diamante que funciona perfectamente para garantizar un acabado suave y uniforme, dejando la piel suave y fresca.
El accesorio plegable para la espalda que diseñamos recientemente ofrece una experiencia ergonómica optimizada y mejora significativamente el alcance en todo el cuerpo. El mango tiene varios ajustes para lograr un afeitado cómodo en todos lados.
4.1
de 5
105
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Avazquez61
07/11/2024
México
Excelente producto Bodygroom 5000 BG5025/40
Muy buena calidad. Es muy ligera. Facilidad en su uso. No lastima. El tiempo de carga es muy rápido. Rasura muy bien toda area el área del cuerpo. Fácil de limpiar. El precio es accesible. En general muy buen producto y recomendable al 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Blad21
22/07/2023
México
La mejor recortadora de vello corporal que use
Es cómoda ligera sus cuchillas no lastiman y los peines son muy utiles lo que no se es que tan fácil se consiguen las navajas de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Otto
16/08/2018
México
Comprador verificado
Espectacular
Excelente producto, buena duración de la batería, fácil de usar y de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom 7100 BG2040/49 Showerproof body groomer, Series 7000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom 7100 BG2040/49 Showerproof body groomer, Series 7000
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra