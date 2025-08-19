Términos de búsqueda

    Conozca la Philips WavePro Styler, su forma de tener ondas relajadas y rizos con movimiento que duran todo el día. Garantizado, estilos naturales por hasta 12 horas; además, gracias a SenseTM, que se encarga del calor y del tiempo de peinado, su cabello se mantiene fuerte y brillante.

    Estilos impresionantes y duraderos

    Hasta 12 horas de rizos con movimiento y ondas relajadas

    • Tecnología de modelado de 360°
    • Tubo ajustable con 5 tamaños
    • Tecnología SenseIQ
    • Cuidado iónico
    Rizos y ondas que duran todo el día

    Rizos y ondas que duran todo el día

    Disfrute de peinados impresionantes desde el desayuno hasta la hora de acostarse con nuestra exclusiva tecnología de modelado de 360°. A diferencia de otros moldeadores, el nuestro contiene el aire caliente dentro de sus paredes, lo que permite calentar el cabello por dentro y por fuera. Es nuestra receta para crear rizos u ondas que duran hasta 12 horas*.

    Dele estilo a cada mechón de cabello en segundos

    Dele estilo a cada mechón de cabello en segundos

    Con la envoltura automática, una silicona suave con agarre guía su cabello y luego lo enrolla alrededor del tubo por usted. Solo coloque el cabello, presione y libere para obtener un mechón estilizado en 10 segundos o menos. El 88 % de los usuarios opina que la envoltura automática trata su cabello con delicadeza**.

    5 tipos de peinados, de rizados a ondulados

    5 tipos de peinados, de rizados a ondulados

    Encuentre fácilmente sus rizos más abundantes y las ondas más lujosas con los cinco ajustes de peinado del tubo ajustable. También puede alternar la dirección del tubo para lograr un aspecto natural y fluido adicional. El 91 % de los usuarios está de acuerdo en que los peinados creados con el WavePro Styler se ven naturales***.

    Peinados rápidos con una menor exposición al calor

    Peinados rápidos con una menor exposición al calor

    Nuestro moldeador proporciona rizos rápidamente, ya que el calor va donde está su cabello en lugar de perderse en el aire como con los moldeadores tradicionales. Por lo tanto, su cabello está expuesto a menos calor, pero aun así obtiene peinados impresionantes que duran todo el día****.

    Mantenga hasta un 99 %***** de la fuerza natural de su cabello

    Mantenga hasta un 99 %***** de la fuerza natural de su cabello

    Con la tecnología SenseIQ y los sensores patentados, el moldeador funciona para mantener la fuerza de su cabello y asegurar 4 veces más de humedad******. Lee la temperatura de su cabello 50 veces por segundo y ajusta el calor del peinado, protegiendo su cabello del sobrecalentamiento.

    Diseño bien pensado para sesiones sin esfuerzo

    Diseño bien pensado para sesiones sin esfuerzo

    El WavePro Styler tiene algunos toques realmente útiles para que las sesiones resulten más fáciles. Los sensores pausan el dispositivo si agrega demasiado cabello, y el diseño abierto evita enredos. Un pitido le indica cuando el rizo está listo y el exclusivo mango en forma de L se adapta perfectamente a la mano para facilitar el peinado.

    Función de iones para un brillo sedoso y sin frizz

    Función de iones para un brillo sedoso y sin frizz

    Intensifique el brillo de su cabello con iones negativos cargados que eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas mientras se peina. Los iones de agua aportan humedad al cabello para un acabado de aspecto saludable.

    Peinados sin preocupaciones con SenseIQ

    Peinados sin preocupaciones con SenseIQ

    Cuando elige el modo SenseIQ, el WavePro Styler emparejará automáticamente el estilo seleccionado con el calor y el tiempo óptimos. Si necesita ajustar el calor, puede hacerlo. ¡Usted tiene el control total! Para mayor tranquilidad y el rizo u onda perfecta sin sobrecalentamiento.

    Especificaciones técnicas

    • Accesorios

      Herramienta de limpieza
      Herramienta para seccionar el cabello

    • Especificaciones técnicas

      Longitud del cable
      2 m
      Color/acabado
      Blanco seda
      Tiempo de calentamiento
      30 seg
      Voltaje
      110-240 V
      Vataje
      45-48  W
      Peso
      527 g
      Energía en modo apagado
      < 0,5 W

    • Características

      Ajustes de temperatura
      170C, 190C, 210C, modo SenseIQ
      Cuidado iónico
      Iones de agua y con carga negativa
      Ajustes de tiempo
      8 s, 10 s, 12 s, modo SenseIQ
      Tubo
      Cerámica ultrasuave con queratina
      Direcciones de rizado
      Izquierda, derecha, se puede alternar

    • Servicio

      Garantía de 2 años en todo el mundo

    • Tecnología

      Iónico
      Iones de agua y con carga negativa

    • Probado en el laboratorio
    • * Probado con 32 usuarios en Polonia, 2023
    • ** Probado con 32 usuarios en Polonia, 2023
    • *** Frente a la tenacilla tradicional (BHB864, BHB868)
    • **** Tubo de 30 mm y 35 mm, resultado promedio después de 1 mes de uso
    • ***** Frente a la tenacilla tradicional (BHB864, BHB868), el mismo rendimiento de peinado

