Rizos y ondas que duran todo el día

Disfrute de peinados impresionantes desde el desayuno hasta la hora de acostarse con nuestra exclusiva tecnología de modelado de 360°. A diferencia de otros moldeadores, el nuestro contiene el aire caliente dentro de sus paredes, lo que permite calentar el cabello por dentro y por fuera. Es nuestra receta para crear rizos u ondas que duran hasta 12 horas*.