BHB968/00
Estilos impresionantes y duraderos
Conozca la Philips WavePro Styler, su forma de tener ondas relajadas y rizos con movimiento que duran todo el día. Garantizado, estilos naturales por hasta 12 horas; además, gracias a SenseTM, que se encarga del calor y del tiempo de peinado, su cabello se mantiene fuerte y brillante.Ver todos los beneficios
Disfrute de peinados impresionantes desde el desayuno hasta la hora de acostarse con nuestra exclusiva tecnología de modelado de 360°. A diferencia de otros moldeadores, el nuestro contiene el aire caliente dentro de sus paredes, lo que permite calentar el cabello por dentro y por fuera. Es nuestra receta para crear rizos u ondas que duran hasta 12 horas*.
Con la envoltura automática, una silicona suave con agarre guía su cabello y luego lo enrolla alrededor del tubo por usted. Solo coloque el cabello, presione y libere para obtener un mechón estilizado en 10 segundos o menos. El 88 % de los usuarios opina que la envoltura automática trata su cabello con delicadeza**.
Encuentre fácilmente sus rizos más abundantes y las ondas más lujosas con los cinco ajustes de peinado del tubo ajustable. También puede alternar la dirección del tubo para lograr un aspecto natural y fluido adicional. El 91 % de los usuarios está de acuerdo en que los peinados creados con el WavePro Styler se ven naturales***.
Nuestro moldeador proporciona rizos rápidamente, ya que el calor va donde está su cabello en lugar de perderse en el aire como con los moldeadores tradicionales. Por lo tanto, su cabello está expuesto a menos calor, pero aun así obtiene peinados impresionantes que duran todo el día****.
Con la tecnología SenseIQ y los sensores patentados, el moldeador funciona para mantener la fuerza de su cabello y asegurar 4 veces más de humedad******. Lee la temperatura de su cabello 50 veces por segundo y ajusta el calor del peinado, protegiendo su cabello del sobrecalentamiento.
El WavePro Styler tiene algunos toques realmente útiles para que las sesiones resulten más fáciles. Los sensores pausan el dispositivo si agrega demasiado cabello, y el diseño abierto evita enredos. Un pitido le indica cuando el rizo está listo y el exclusivo mango en forma de L se adapta perfectamente a la mano para facilitar el peinado.
Intensifique el brillo de su cabello con iones negativos cargados que eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas mientras se peina. Los iones de agua aportan humedad al cabello para un acabado de aspecto saludable.
Cuando elige el modo SenseIQ, el WavePro Styler emparejará automáticamente el estilo seleccionado con el calor y el tiempo óptimos. Si necesita ajustar el calor, puede hacerlo. ¡Usted tiene el control total! Para mayor tranquilidad y el rizo u onda perfecta sin sobrecalentamiento.
