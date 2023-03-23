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Descontinuado
Tecnología ThermoProtect
Cuidado iónico para cabello brillante
Placas con queratina
6 ajustes LED de temperatura
Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
Ajustes variables de 160 °C a 230 °C con una indicación LED clara para un control preciso. Las temperaturas más bajas se utilizan en los retoques de último minuto y en peinados delicados. Las temperaturas más altas se utilizan para obtener resultados duraderos. Disfruta de peinados definidos mientras cuidas de tu cabello.
El moldeador tiene una función de apagado automático para un uso seguro. Se apaga automáticamente después de 60 minutos.
4.9
de 5
41
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Pattypucon
23/03/2023
Chile
Enamorada de esta placha!
Tuve planchas de otras marcas carísimas que al año se terminaban echando a perder, con un uso de un par de veces a la semana. Busqué esta por la marca, es maravillosa. Liviana, rápida, con placas extremadamente suaves, más que cualquiera que haya usado antes. 10 de 10. Lo mejor, aparte del precio, es que hace años que no tenía el pelo tan saludable, brillante y suave.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS376/00 Plancha para el pelo ThermoProtect
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS376/00 Plancha para el pelo ThermoProtect
Brunita
03/03/2021
Chile
Muy buena plancha
Funciona perfecto y cumple con lo que ofrece, tengo el cabello delgado y con mucho frizz y con la temperatura mínima me deja perfecto el peinado y en pocas pasadas. La recomiendo
Ventajas
Fácil de usar
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect
Lolyta9
13/08/2020
Argentina
Buenas Funciones
excelentes resultados, muy recomendable para aquellos que se les friza mucho el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Plancha para el cabello ThermoProtect