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StraightCare Essential Plancha para el cabello ThermoProtect
Descontinuado
Asistencia técnica
BHS378/03
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¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
¿Es normal que mi plancha de pelo Philips emita un sonido de chisporroteo?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips genera vapor
Mi moldeador Philips se apaga solo
Mi plancha Philips no me alisa el pelo
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