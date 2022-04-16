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StraightCare Essential Plancha para el cabello ThermoProtect

Descontinuado

Asistencia técnica

StraightCare EssentialPlancha para el cabello ThermoProtect

BHS378/03

StraightCare Essential Plancha para el cabello ThermoProtect

Descontinuado

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Manuales y documentación

Manual del usuario - English (US)

  • PDF archivo, 1.4 MB
  • 16 April 2022

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • PDF archivo, 550 kB
  • 3 March 2026

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