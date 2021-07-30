BHS752/00
Protege y peina con menos daño por calor*
Protege y estiliza con la tecnología ThermoShield para reducir el daño por calor con una temperatura constante y iones minerales para reducir el impacto de los rayos UV. Para crear diversos estilos, con cuidado y sin frizz para tu cabello.Ver todos los beneficios
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Los iones minerales ayudan a reducir el impacto negativo de los rayos UV y el daño en la superficie del cabello. Menos daños por rayos UV mantendrán su cabello suave y versátil.
La plancha para el pelo cuenta con placas cerámicas con aceite de argán para que el peinado sea rápido y sin esfuerzos, con una acción deslizante que se sentirá suave como la seda.
Desde un cabello liso y elegante hasta ondas o rizos hermosos, podrá lograr lo que quiera… ¿Qué será hoy?
La tecnología de iones de agua de Philips genera 1000 veces más contenido de agua que sin un ionizador; además, aporta hidratación al cabello para conseguir un cabello suave y saludable.
Placas un 35% más suaves con tecnología flotante para un deslizamiento suave en cada pasada. Las placas cerámicas flotantes avanzadas se mueven para ajustar la presión sobre el cabello. Esto garantiza un calor y una presión uniformes sobre el pelo para brindar un excelente rendimiento.
La tecnología ThermoShield le permite estilizar su cabello con un menor daño por calor. Su sensor regula la temperatura de modo que, de la raíz a la punta, el cabello quede completamente uniforme.
Elija entre un rango de temperatura de 120 °C a 230 °C para garantizar resultados duraderos y minimizar el riesgo de dañar el cabello.
Las placas suaves permiten que la plancha para el pelo se deslice suavemente por este; así, tardará menos en alisarlo y disfrutará sus resultados por más tiempo.
Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo del cabello. El resultado es un cabello suave y sin encrespado con un brillo precioso.
Las placas más largas de 105 mm permiten un mejor contacto con el cabello para conseguir resultados perfectos de alisado de forma más sencilla y rápida.
La exclusiva combinación de dial de temperatura y pantalla LED ofrece un control de temperatura preciso.
Con solo tocar un botón, puede seleccionar la temperatura preestablecida de 210 °C para un alisado rápido.
La punta del moldeador está fabricada con un material especial que aísla el calor para mantenerla fría. Puede sostenerla con seguridad mientras se peina para una facilidad óptima de uso.
La plancha para el pelo tiene un tiempo de calentamiento rápido y estará lista para que la use en solo 30 segundos.
