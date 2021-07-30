Términos de búsqueda

    7000 Series Plancha para el cabello

    BHS752/00

    Protege y peina con menos daño por calor*

    Protege y estiliza con la tecnología ThermoShield para reducir el daño por calor con una temperatura constante y iones minerales para reducir el impacto de los rayos UV. Para crear diversos estilos, con cuidado y sin frizz para tu cabello.

    7000 Series Plancha para el cabello

    Protege y peina con menos daño por calor*

    Con tecnología ThermoShield y iones minerales

    • Tecnología ThermoShield
    • Cuidado iónico mineral
    • alisado un 50 % más rápido
    • Funda enrollable resistente al calor
    Los iones minerales reducen el daño de los rayos UV

    Los iones minerales reducen el daño de los rayos UV

    Los iones minerales ayudan a reducir el impacto negativo de los rayos UV y el daño en la superficie del cabello. Menos daños por rayos UV mantendrán su cabello suave y versátil.

    Placas cerámicas con aceite de argán para un deslizamiento suave

    Placas cerámicas con aceite de argán para un deslizamiento suave

    La plancha para el pelo cuenta con placas cerámicas con aceite de argán para que el peinado sea rápido y sin esfuerzos, con una acción deslizante que se sentirá suave como la seda.

    Alise o rice su cabello para conseguir diferentes estilos

    Alise o rice su cabello para conseguir diferentes estilos

    Desde un cabello liso y elegante hasta ondas o rizos hermosos, podrá lograr lo que quiera… ¿Qué será hoy?

    Los iones de agua aportan hidratación al cabello

    Los iones de agua aportan hidratación al cabello

    La tecnología de iones de agua de Philips genera 1000 veces más contenido de agua que sin un ionizador; además, aporta hidratación al cabello para conseguir un cabello suave y saludable.

    Placas flotantes un 35%*** más suaves para un estilizado suave

    Placas flotantes un 35%*** más suaves para un estilizado suave

    Placas un 35% más suaves con tecnología flotante para un deslizamiento suave en cada pasada. Las placas cerámicas flotantes avanzadas se mueven para ajustar la presión sobre el cabello. Esto garantiza un calor y una presión uniformes sobre el pelo para brindar un excelente rendimiento.

    Tecnología ThermoShield para reducir los daños por calor

    La tecnología ThermoShield le permite estilizar su cabello con un menor daño por calor. Su sensor regula la temperatura de modo que, de la raíz a la punta, el cabello quede completamente uniforme.

    Rango de temperatura de 120 °C a 230 °C

    Elija entre un rango de temperatura de 120 °C a 230 °C para garantizar resultados duraderos y minimizar el riesgo de dañar el cabello.

    Alisado un 50% más rápido**

    Las placas suaves permiten que la plancha para el pelo se deslice suavemente por este; así, tardará menos en alisarlo y disfrutará sus resultados por más tiempo.

    cuidado con iones para un cabello brillante y sin encrespado

    Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo del cabello. El resultado es un cabello suave y sin encrespado con un brillo precioso.

    Placas de 105 mm de largo para un alisado rápido y fácil

    Las placas más largas de 105 mm permiten un mejor contacto con el cabello para conseguir resultados perfectos de alisado de forma más sencilla y rápida.

    Innovadora pantalla de temperatura fácil de leer

    La exclusiva combinación de dial de temperatura y pantalla LED ofrece un control de temperatura preciso.

    Botón de estilizado para ajustar rápidamente la temperatura

    Con solo tocar un botón, puede seleccionar la temperatura preestablecida de 210 °C para un alisado rápido.

    Punta fría para un uso más fácil y seguro

    La punta del moldeador está fabricada con un material especial que aísla el calor para mantenerla fría. Puede sostenerla con seguridad mientras se peina para una facilidad óptima de uso.

    Calentamiento rápido, listo para usar en solo 30 segundos

    La plancha para el pelo tiene un tiempo de calentamiento rápido y estará lista para que la use en solo 30 segundos.

    Especificaciones técnicas

    • Accesorios

      Funda enrollable resistente al calor

    • Especificaciones técnicas

      Voltaje
      110-240  V
      Longitud del cable
      2  m
      Tiempo de calentamiento
      30 seg
      Tamaño de la placa
      25 x 105 mm
      Ajustes de temperatura
      12
      Tipo de control de temperatura
      • Rueda de temperatura
      • con indicador LED
      Temperatura de peinado
      120°C - 230 °C
      Apagado automático
      Sí, después de 30 minutos
      Temperatura en modo preestablecido
      210 °C
      Energía en modo apagado
      < 0,5 W

    • Diseño

      Color
      Púrpura oscuro metálico

    • Características

      Cable giratorio
      Material de placas
      Cerámica con aceite de argán
      Gancho para guardar
      Bloqueo de placa
      Indicador de listo para usar
      Pantalla de LED

    • Servicio

      Dos años de garantía en todo el mundo

    • Tecnologías de cuidado

      Cuidado iónico
      Placas flotantes

    • Se logró el mismo resultado de estilo con una menor exposición al calor a 180 °C frente a HP8361 a 210 °C
    • *vs HP8361
    • **vs HP8361

